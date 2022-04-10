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Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları
Giriş Tarihi: 10.04.2022 15:09
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
15:10
Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da otobüs,metro,metrobüs, taksi ve servis gibi pek çok toplu taşıma aracına zam geldiği duyuruldu. Yüzde 40 oranın yapılan zam dün itibariyle uygulamaya konuldu. Bu noktada, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan zamlı tarife, metro, metrobüs, otobüs, akbil, tramvay, taksi ve dolmuş gibi pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Otobüs, metro,metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları