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Haberler Yaşam Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları
Giriş Tarihi: 10.04.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 15:10

Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da otobüs,metro,metrobüs, taksi ve servis gibi pek çok toplu taşıma aracına zam geldiği duyuruldu. Yüzde 40 oranın yapılan zam dün itibariyle uygulamaya konuldu. Bu noktada, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan zamlı tarife, metro, metrobüs, otobüs, akbil, tramvay, taksi ve dolmuş gibi pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Otobüs, metro,metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayında yaptığı toplantıyla birlikte elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam geldi. Zamlı tarife, taksiden servise, metrodan metrobüse kadar pek çok ulaşım aracında uygulanacak. Peki, İETT zammı ve aylık akbil fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Otobüs, metro,metrobüs ücreti ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

2022 YENİ İETT ÜCRET TARİFESİ | AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Metro, Otobüs ve Metrobüs Ücretleri

Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı.

Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

AYLIK AKBİL ÜCRETLERİ

Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

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Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

İETT 2022 ÜCRET TARİFESİ

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı.

Öğrenci ve tam aylık akbil fiyatı ne kadar oldu? İETT zammı sonrası 10 Nisan 2022 Öğrenci aylık akbili ve tam akbil fiyatları

OKUL SERVİSLERİ EN KISA MESAFEDE 554 TL
Okul servislerine gelen zam sonrası 0-1 KM arası en kısa mesafe 554 TL oldu.

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