Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 14:23

Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde 45 bin öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi paylaşmıştı. 1 Nisan tarihine kadar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınırken bu noktada ise "MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer, atama açıklamasını yaparken Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etmişti. Peki, 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte başvuru ekranı ve detaylar.

Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

45 bin öğretmen atama başvurusu için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27 Mart-1 Nisan tarihleri aralığında süren ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleriyle beraber "45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte MEB öğretmen atama başvurusu, kontenjanları ve şartları gibi tüm detaylar.

Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuş ve detaylarının en kısa sürede paylaşılacağını aktarmıştı.

Beklenen açıklama adaylar ile buluştu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ATAMA KARARI

Detayları paylaşmadan önce Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TARİH BELLİ OLDU!

Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi:

Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

"Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

SON DAKİKA