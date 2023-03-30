Haberler Yaşam Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 14:23

Öğretmen atama başvuru ekranı - kılavuzu: MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde 45 bin öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi paylaşmıştı. 1 Nisan tarihine kadar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınırken bu noktada ise "MEB 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer, atama açıklamasını yaparken Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etmişti. Peki, 45 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte başvuru ekranı ve detaylar.