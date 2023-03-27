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Haberler Yaşam 45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:10

45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

Son dakika öğretmen atamaları başlıyor. Milli eğitim Bakanlığı tarafından müjdesi verilen 45 bin atama branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları ile araştırılıyor. Öğretmen atama başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. MEB son dakika duyuruları ile takip edilen süreçte Başkan Erdoğan'ın müjdesi ardından Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları yakın mercek altına alındı. MEB öğretmen atama takvimi ve başvuru kılavuzu bilgilerine göre ön başvurular bugün alınmaya başlıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden alınması bekleniyor. Öte yandan öğretmen alımı ne zaman yapılacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, 2023 öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte, öğretmen ataması kontenjanları 2023…

45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

Öğretmen atama başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği alımda detaylar belli oldu. 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada detayların başvuru kılavuzu ve MEB atama takvimi ile duyurulacağını aktarmıştı. Öğretmen atama kontenjanları 2023 listesi de gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 öğretmen ataması ön başvuru nasıl yapılır? İşte, öğretmen atama başvuru kılavuzu…

45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR!

Yayımlanan takvime göre öğretmen atama başvuru ekranı bugün açılıyor. 27 Mart 2023 Pazartesi günü başlayacak başvurular 1 Nisan tarihine kadar sürecek.

MEB son dakika duyurusu bekleniyor.

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45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

BAŞKAN ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuş ve detaylarının en kısa sürede paylaşılacağını aktarmıştı.

Beklenen açıklama adaylar ile buluştu!

45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARI

Detayları paylaşmadan önce Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi:

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