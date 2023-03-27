Haberler Yaşam 45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:10

45 BİN Öğretmen atama başvurusu başlıyor! 2023 MEB atama takvimi ve kılavuzu ile öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, kontenjanları ve branş dağılımı nasıl?

Son dakika öğretmen atamaları başlıyor. Milli eğitim Bakanlığı tarafından müjdesi verilen 45 bin atama branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları ile araştırılıyor. Öğretmen atama başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. MEB son dakika duyuruları ile takip edilen süreçte Başkan Erdoğan'ın müjdesi ardından Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları yakın mercek altına alındı. MEB öğretmen atama takvimi ve başvuru kılavuzu bilgilerine göre ön başvurular bugün alınmaya başlıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden alınması bekleniyor. Öte yandan öğretmen alımı ne zaman yapılacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, 2023 öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte, öğretmen ataması kontenjanları 2023…