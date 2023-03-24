Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.