Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

Son dakika haberi… Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğretmen atamaları ile ilgili detaylar belli oldu. 45 bin yeni öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından paylaşıldı. Özer, yaptığı açıklamada ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Öte yandan atamaların yapılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, MEB Öğretmen atama kontenjanları 2023 ve atama tarihi…