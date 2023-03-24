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Haberler Yaşam Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.03.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 22:55

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

Son dakika haberi… Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğretmen atamaları ile ilgili detaylar belli oldu. 45 bin yeni öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından paylaşıldı. Özer, yaptığı açıklamada ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Öte yandan atamaların yapılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, MEB Öğretmen atama kontenjanları 2023 ve atama tarihi…

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihleri binlerce öğretmen adayı tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde öncelikli olarak deprem bölgesinde görevlendirmek üzere 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. Konu ile ilgili ''Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?'' soruları yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı ve böylece kontenjan ve branş dağılımı belli oldu. İşte, MEB takvimi ile 2023 Öğretmen atama kontenjanları, kadro ve branş dağılımı, atama tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde!

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

SON DAKİKA | MEB DUYURDU: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin yeni öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen ataması için ön başvuruların alınacağı ve atamaların yapılacağı tarihleri açıkladı.

Buna göre, öğretmen ataması için ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak; atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru tarihi 2023 | MEB 45 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu!

Bakan Özer, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız.

Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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