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Giriş Tarihi: 06.05.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 23:30

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından öğretmen atama takvimi son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan yılın ilk öğretmen ataması için atamaya esas branş dağılımı, başvuru takvimi ve sürecin Bakanlık tarafından yayınlanacağı tarihi duyurdu. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte yanıtı…

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?

MEB Öğretmen atama takvimi ve kontenjan sayıları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Öğretmen atama 2024 son dakika gelişmeleri Başkan Erdoğan ve Bakan Tekin açıklamaları ile yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada pazartesi gününü işaret ederek "Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" demişti. Beklenen açıklama ise Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları nasıl olacak? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?

BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU
Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayında öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri vermişti

"Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin şu sözleri kaydetti:

"Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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