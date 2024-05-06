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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
23:30
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA || Başkan Erdoğan duyurdu: MEB öğretmen ataması ne zaman, atama sayısı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından öğretmen atama takvimi son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan yılın ilk öğretmen ataması için atamaya esas branş dağılımı, başvuru takvimi ve sürecin Bakanlık tarafından yayınlanacağı tarihi duyurdu. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte yanıtı…