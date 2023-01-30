Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2023 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları aktardı: "Her atamada öncelik verdiğiniz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503'ünü okul öncesi öğretmenlerle. Çünkü öyle politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım.

25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış paterni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz."