Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 10:59

Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama takvimi 2023 yılı için duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende atamalar tamamlandı. En son Bakan Mahmut Özer; "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki Öğretmen atama takvimi 2023 ne zaman? MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun süredir atama bekleyen adaylar "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atama takvimi ile kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları araştırmalara başladı. Eğitim fakültesi mezunları, KPSS puanlarını almaları ardından MEB öğretmen atama takvimi araştırmalarına başladı. Peki Öğretmen atama takvimi 2023 ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi. Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2023 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları aktardı: "Her atamada öncelik verdiğiniz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503'ünü okul öncesi öğretmenlerle. Çünkü öyle politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım.

25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış paterni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz."

Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"


"ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada " Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA