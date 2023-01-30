Öğretmen atama takvimi 2023: MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama takvimi 2023 yılı için duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende atamalar tamamlandı. En son Bakan Mahmut Özer; "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki Öğretmen atama takvimi 2023 ne zaman? MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?