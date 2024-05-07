Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,

Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499

Rehberlik 1597,

Din Kültürü öğretmenliği 1594,

İngilizce 968.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun."