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Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
13:23
Öğretmen atamalarında kontenjan sayısı ve branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taban puanlarıyla birlikte en çok atama yapılacak 5 branşı da açıkladı. En çok atama olacak olan branşlar arasında Sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, Din Kültürü Öğretmenliği ve Rehberlik yer alıyor. Peki, 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar? İşte, 2024 öğretmen atama takvimi!