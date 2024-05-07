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Haberler Yaşam Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 13:23

Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?

Öğretmen atamalarında kontenjan sayısı ve branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taban puanlarıyla birlikte en çok atama yapılacak 5 branşı da açıkladı. En çok atama olacak olan branşlar arasında Sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, Din Kültürü Öğretmenliği ve Rehberlik yer alıyor. Peki, 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar? İşte, 2024 öğretmen atama takvimi!

Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?

Öğretmen atama takviminde beklenen açıklama geldi. Atama bekleyen binlerce öğretmeni 2024 öğretmen atama takvimini yakından takip ediyor. Peki, 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar, taban puanı kaç?

Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Bakan Tekin açıklamasında 20 bin öğretmen atanacağını paylaştı.

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak.

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Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?
  • Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
  • Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499
  • Rehberlik 1597,
  • Din Kültürü öğretmenliği 1594,
  • İngilizce 968.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

Öğretmen atama takvimi 2024 || 20 bin öğretmen atamasında rehberlik kontenjan sayısı ne kadar?

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

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