Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:25

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelecek açıklama için gözler MEB'in resmi sitesine çevrildi. En son 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi. Peki Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte MEB ile 2023 Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı hakkında son durum