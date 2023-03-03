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Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:25

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelecek açıklama için gözler MEB'in resmi sitesine çevrildi. En son 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi. Peki Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte MEB ile 2023 Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı hakkında son durum

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!

MEB Öğretmen atamaları 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Bakan Mahmut Özer alım sürecine dair açıklama yaparken adaylar MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. En son 20 bin atama yapılırken son 20 yılda tam 750 bin atamanın gerçekleştiği biliniyor. Peki Öğretmen ataması ne zaman, sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu başladı mı? 2023 MEB ile Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi.

Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Yeni atama tarihleri bekleniyor.

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BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 öğretmen atamalarıyla ilgili hazırlanacak atama takvimi henüz paylaşılmadı. Atama kararının Bakanlık çalışmaları sonucunda alınmasıyla birlikte tarih, branş ve kontenjanları aktaracak bir kılavuz çıkarılması bekleniyor.

Öğretmen atama haberleri ve duyuruları personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ MEB TAKVİMİ 2023: Öğretmen atama ve kontenjan, branş dağılımı bekleniyor!
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