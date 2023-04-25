Öğretmen ataması ile ilgili Başkan Erdoğan’dan flaş tarih açıklaması: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak belli oldu!

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık. Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta eğitim öğretimi tüm merkez ve ilçelerin tamamında başlattık. Depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman Malatya ve Hatay'da ise hazır olan ilçelerde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık. Bu kapsamda Malatya'da sekiz ilçe, Kahramanmaraş'ta iki ilçe, Hatay'da yedi ilçe, Adıyaman'da da beş ilçe, 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başladı. Daha sonra da eğitim öğretime başlamayan diğer ilçelerdeki eğitim süreçleri valiliklerimize bıraktık. Valiliklerimiz, ilçelerin hazır oluş durumuna göre sadece okulların sağlamlığı değil ilçelerdeki hayatın akışının normalitesine göre de kararlar aldı.