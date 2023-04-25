Öğretmen ataması ile ilgili Başkan Erdoğan’dan flaş tarih açıklaması: 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak belli oldu!

Öğretmen ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında 45 bin öğretmen ataması için tarih vermişti ki bugünkü engelli öğretmen atamasına yönelik düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değindi. Hal böyleyken ise "2023 Öğretmen ataması olacak mı, 45 bin atama ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. İşte öğretmen atama tarihi ile ilgili gelen son dakika açıklamasına dair detaylar.