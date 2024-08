ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL AÇIKLAMALAR

1) Bu duyuru kapsamında;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda halen sözleşmeli olarak görev yapan,

b) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atanan; ancak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenlerden her ikisi de bu maddenin (a), her ikisi de (b) veya biri (a) diğeri (b) bentleri kapsamında olan ve farklı illerde görev yapan eşler aynı ilde birleşmek üzere başvuru yapabilecektir.

2) Bu duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

3) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

4) Eşlerden birinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.