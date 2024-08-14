Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:31

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı. Sözleşmeli öğretmenler eş durumuyla birlikte iller arası tayinlerini gerçekleştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler 30 Eylül 2024 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartıyla farklı illerde görev yapan eşleriyle aynı şehirde ikamet edebilmek adına başvurularını yapacaklar. Başvurular MEBBİS ekranı ve personel.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman, nereden yapılır? İşte, öğretmen eş durumu tayin detayları

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

MEB sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri başladı. MEB tarafından yapılan duyuruyla aile birliği esas alınarak öğretmenler iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. MEBBİS ekranından yapılacak başvurular için detaylar araştırılıyor. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme ne zaman?

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!
Öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları MEBBİS resmi adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında. Atama işlemleri 22 Ağustos'ta yapılacak.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 23 Ağustos'tan itibaren olacak.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL AÇIKLAMALAR
1) Bu duyuru kapsamında;
a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda halen sözleşmeli olarak görev yapan,
b) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atanan; ancak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenlerden her ikisi de bu maddenin (a), her ikisi de (b) veya biri (a) diğeri (b) bentleri kapsamında olan ve farklı illerde görev yapan eşler aynı ilde birleşmek üzere başvuru yapabilecektir.
2) Bu duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.
3) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.
4) Eşlerden birinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

5) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, eşinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki öğretmenin de Elektronik Başvuru Formundaki bu seçeneği işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği işaretlememesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.
6) Çalışma sürelerinin hesabında çeşitli nedenlere (doğum, askerlik v.b.) bağlı olarak sözleşmenin feshedildiği süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.
7) Birinci maddenin (a) veya (b) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapan eşlerden birinin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.
8) Askerlik ve doğum nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenler ile aynı nedenlere bağlı olarak aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden 2 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

SON DAKİKA