Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:31
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU: Öğretmen eş durumu iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı. Sözleşmeli öğretmenler eş durumuyla birlikte iller arası tayinlerini gerçekleştirecekler. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler 30 Eylül 2024 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartıyla farklı illerde görev yapan eşleriyle aynı şehirde ikamet edebilmek adına başvurularını yapacaklar. Başvurular MEBBİS ekranı ve personel.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman, nereden yapılır? İşte, öğretmen eş durumu tayin detayları