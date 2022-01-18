Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum. Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.

Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle… Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste. Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

2022 ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Çok akıllı bir kızımsın. Ancak derslerine düzenli çalışmazsan ve kitap okumazsan başarılı olamazsın. Tatilde çok kitap oku ve yazı çalışması yap. Sınıf ve okul kuralları hepimiz için çok önemlidir. İyi tatiller kızım.

Güzel kızım bu dönem çok daha iyiydin. Seninle gurur duyuyorum. Çok akıllısın ve çalışınca çok başarılı olabilirsin. Tatilde çok kitap oku tamam mı Kuzum? İyi tatiller.

Benim yakışıklı paşam karnen çok güzel. Hayatın başarılarla dolu olsun. Söz hakkı verilince konuşsan çok daha iyi olacak. Tatilde çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller oğlum.

Benim akıllı oğlum. Yine karnen çok güzel. Seni tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

Benim efendi oğlum. Her zaman çok saygılı ve kurallara uyan bir öğrencimsin. Seni tebrik ederim. Gelecek yıl daha da başarılı olmanı isterim. Tatilde çok kitap okumalısın. İyi tatiller.

Aferin prensesim. Karnen çok güzel. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller tatlım.