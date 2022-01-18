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Haberler Yaşam Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri
Giriş Tarihi: 18.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 11:01

Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerini alacak olan öğrenciler karne görüşleri araştırması yapıyor. Öğrenciler dönem boyunca ders, davranış ve tutum açısından değerlendiriliyor ve öğretmenlerin karne görüşlerine yansıyor. Öğrencilerin en güzel şekilde yetişmesi için gayret gösteren öğretmenler güzel dileklerini öğrencilerin karnelerine birkaç kelimeyle de olsa not düşmek istiyor. İşte Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri 2022

Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

Öğretmen karne görüşleri son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Öğrenciler motive edici görüşlere ihtiyaç duyarken öğretmenler ilkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri araştırıyor. Eğitim öğretim döneminde öğrencilerin gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve öneriler sunması niteliğinde olması gereken bu anlamlı sözleri haberimizin içeriğinde derledik. İşte Öğretmen karne görüşleri 2022 ve ilkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim. Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim. Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."

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Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller

Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum. Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.

Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle… Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste. Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

2022 ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Seni tebrik ederim güzel kızım. Yine çok başarılı bir dönem geçirdin. Tüm hayatın başarı ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum. Tatilde çok kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Çok akıllı bir kızımsın. Ancak derslerine düzenli çalışmazsan ve kitap okumazsan başarılı olamazsın. Tatilde çok kitap oku ve yazı çalışması yap. Sınıf ve okul kuralları hepimiz için çok önemlidir. İyi tatiller kızım.

Güzel kızım bu dönem çok daha iyiydin. Seninle gurur duyuyorum. Çok akıllısın ve çalışınca çok başarılı olabilirsin. Tatilde çok kitap oku tamam mı Kuzum? İyi tatiller.

Benim yakışıklı paşam karnen çok güzel. Hayatın başarılarla dolu olsun. Söz hakkı verilince konuşsan çok daha iyi olacak. Tatilde çok kitap okumaya devam etmelisin. İyi tatiller oğlum.

Benim akıllı oğlum. Yine karnen çok güzel. Seni tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller paşam.

Benim efendi oğlum. Her zaman çok saygılı ve kurallara uyan bir öğrencimsin. Seni tebrik ederim. Gelecek yıl daha da başarılı olmanı isterim. Tatilde çok kitap okumalısın. İyi tatiller.

Aferin prensesim. Karnen çok güzel. Tatilde bol bol kitap okumaya devam et. Seni seviyorum. İyi tatiller tatlım.

Öğretmen karne görüşleri 2022: İlkokul, ortaokul, lise için motive edici karne görüşleri

ÖVGÜ YAZILARI

Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun. İşleyen demir ışıldar.

Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

UYARI YAZILARI

Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar. Mükemmelliğin yolu ancak kusurun

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