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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:56

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

Öğretmen karne görüşleri, 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 1. Döneminin sona ermesine kısa bir süre kala gündeme geldi. Lise, ortaokul, ilkokul öğrencilerine motive edici, destekleyici ve onları değerli hissettiren karne görüşleri araştırılıyor. Yeni döneme öğrencilerin hazır ve motivasyonlu gelmeleri için karnelerde öğretmenlerin görüşlerine yer veriliyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı 1. Dönem için Öğretmen karne görüşleri önerileri

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

Öğrenciler sömestr tatili için gün saymaya başladı. Yarıyıl tatilinden önce karnelerini teslim alacak olanlar gösterdikleri başarının takdir edilmesi ve dönemin değerlendirilmesi aracıyla öğretmenlerinin görüşlerini bekliyor. İşte anlamlı, motive edici öğretmen karne görüşleri

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Seninle her gün yeni bir şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Göstermiş olduğun çaba ve heves, her konuda ilerlemene yardımcı oldu. Gelecek yıl daha da başarılı olacağına inanıyorum!

Derslerde gösterdiğin dikkat ve çaba çok takdire şayan. Bazen zorlanabilirsin ama unutmamalısın ki her zor an seni daha güçlü yapar. Gelecek yıl seni daha büyük başarılar bekliyor!

Bu yıl çok şey öğrendin ve çok büyüdün! Hem arkadaşlarınla hem de öğretmenlerinle olan güzel ilişkilerin sınıfımızı daha da özel kıldı. Göstermiş olduğun sabır ve azim için seni tebrik ediyorum.

Her gün ne kadar çok şey öğrendiğini görmek, senin ne kadar özel bir öğrenci olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem eğlendik hem de çok şey öğrendik. Gelecek yıl daha çok keşfedeceğiz!

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ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR İÇİN (ORTAOKULLAR)

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim. Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum. Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum. Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum. Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum. Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun. Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez.

Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle… Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste. Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

ÖĞRETMENLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ 2025

Seninle geçirdiğimiz her an, bir öğrenme yolculuğuydu. Bazen zorlandık, bazen çok eğlendik ama her seferinde bir adım daha ilerledik. Bu yıl gösterdiğin çaba ve kararlılık için seni kutluyorum. Gelecek yıl daha büyük başarılar seni bekliyor!

Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur. Bu yıl, o yolculuğun her adımını en iyi şekilde attın. Öğrenmeye olan hevesin ve merakın seni hep ileriye taşıyacak. Seninle çalışmak çok keyifliydi!

Hayatındaki en değerli şey, öğrenmeye olan tutkun ve kendine olan güvenindir. Bu yıl, hem akademik hem de kişisel gelişim açısından önemli bir yol aldın. Başarılarının devamını diliyorum.

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