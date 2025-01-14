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ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:56
Öğretmen karne görüşleri, 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı 1. Döneminin sona ermesine kısa bir süre kala gündeme geldi. Lise, ortaokul, ilkokul öğrencilerine motive edici, destekleyici ve onları değerli hissettiren karne görüşleri araştırılıyor. Yeni döneme öğrencilerin hazır ve motivasyonlu gelmeleri için karnelerde öğretmenlerin görüşlerine yer veriliyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı 1. Dönem için Öğretmen karne görüşleri önerileri