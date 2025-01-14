ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ FARKLI 2025: Lise, ortaokul, ilkokul için motivasyon verici, destekleyici karne görüşleri

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

Seninle her gün yeni bir şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Göstermiş olduğun çaba ve heves, her konuda ilerlemene yardımcı oldu. Gelecek yıl daha da başarılı olacağına inanıyorum!

Derslerde gösterdiğin dikkat ve çaba çok takdire şayan. Bazen zorlanabilirsin ama unutmamalısın ki her zor an seni daha güçlü yapar. Gelecek yıl seni daha büyük başarılar bekliyor!

Bu yıl çok şey öğrendin ve çok büyüdün! Hem arkadaşlarınla hem de öğretmenlerinle olan güzel ilişkilerin sınıfımızı daha da özel kıldı. Göstermiş olduğun sabır ve azim için seni tebrik ediyorum.

Her gün ne kadar çok şey öğrendiğini görmek, senin ne kadar özel bir öğrenci olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem eğlendik hem de çok şey öğrendik. Gelecek yıl daha çok keşfedeceğiz!