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Öğretmen Kedi Faruk'u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
12:57
Öğretmen Kedi Faruk'u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!
Tarihler 23 Mart 2024'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta bir okulda yürekleri yakan olay gerçekleşti. Sınıfta camdan giren Kedi Faruk'u camdan aşağı attığı iddia edilen öğretmen için yürütülen davada öğrenci tandık oldu. Öğrenci, 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen öğretmenin 'Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim' ifadelerini kullandığını bildirdi.