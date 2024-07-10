Öğretmen Kedi Faruk’u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

KEDİ FARUK'UN CAMDAN GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık Ferhat A., tanık beyanına karşı söz alarak "Kapı zaten kapalıydı. Camdan girdi. Ben de 'Arkadaşlar ben müdahale ettim, kenara bıraktım sizin kalkmanıza gerek yok' dedim. Kedi camdan girdiği an öğrenciler panik oldu. Yerlerinden kalkmamalarını söyleyerek kediyi alıp geldiği camdan tekrar dışarıya bıraktım" diyerek beyanı reddetti.

Mahkeme, dilekçe veren diğer öğrencilerin de tanık olarak mahkemede dinlenmeleri için öğrencilere tebligat çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.