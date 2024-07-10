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Haberler Yaşam Öğretmen Kedi Faruk'u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 12:57

Öğretmen Kedi Faruk'u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

Tarihler 23 Mart 2024'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta bir okulda yürekleri yakan olay gerçekleşti. Sınıfta camdan giren Kedi Faruk'u camdan aşağı attığı iddia edilen öğretmen için yürütülen davada öğrenci tandık oldu. Öğrenci, 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen öğretmenin 'Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim' ifadelerini kullandığını bildirdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Öğretmen Kedi Faruk’u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te okulda sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde bulunan 'Faruk' adlı kediyi sınıf gözetmeni olarak görevli olduğu okulda camdan aşağı ittirdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yüksekten düşen kedide iç kanama ve kemik kırığı şeklinde yaralandığı yer aldı.

Öğretmen Kedi Faruk’u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

ÖĞRETMEN KEDİ FARUK'U CAMDAN AŞAĞI ATTI

İddianamede, kediyi camdan aşağı atan şüpheli Ferhat A. hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvanına işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ve taraf avukatları katıldı.

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Öğretmen Kedi Faruk’u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

'AYAĞA KALKANIN SINAVINI İPTAL EDERİM'

Olayın yaşandığı an sınıfta bulunan öğrenci tanık olarak dinlendi. 17 yaşındaki öğrenci, kedi Faruk'un sınıfa kapıdan girdiğini ve sanık Ferhat A.'nın kapıyı kapatmamış olsaydı tekrar kapıdan çıkabileceğini ileri sürdü. Öğrenci, kedinin sesini duyduktan sonra bakmak istediklerini ancak sanığın "Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim' dediğini söyledi. Tanık, "Arka sıralardakiler daha iyi görmüştür. Kediyi cama bıraktığını gördüm ancak direkt ittiğini görmedim" şeklinde konuştu.

Öğretmen Kedi Faruk’u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

TANIĞIN BEYANINDA ÇELİŞKİ

Sanık Ferhat A.'nın avukatı, tanık olan öğrencinin dosyaya giren dilekçesinde kedinin camdan girdiğini söylediğini, ancak huzurda kapıdan girdiğini söylediğini belirterek çelişkinin giderilmesini istedi. Tanık öğrenci, "Dilekçemde kedinin camdan girdiğini söyledim ama şu an hatırlayamadım. Kedi Faruk, olaydan önce de sürekli okulda gezer, camdan cama atlardı. Daha önce de birçok kez sınıfımıza camdan girmiştir" diye konuştu.

Öğretmen Kedi Faruk’u camdan aşağı attı: Ayağa kalkanın sınavını iptal ederim!

KEDİ FARUK'UN CAMDAN GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık Ferhat A., tanık beyanına karşı söz alarak "Kapı zaten kapalıydı. Camdan girdi. Ben de 'Arkadaşlar ben müdahale ettim, kenara bıraktım sizin kalkmanıza gerek yok' dedim. Kedi camdan girdiği an öğrenciler panik oldu. Yerlerinden kalkmamalarını söyleyerek kediyi alıp geldiği camdan tekrar dışarıya bıraktım" diyerek beyanı reddetti.

Mahkeme, dilekçe veren diğer öğrencilerin de tanık olarak mahkemede dinlenmeleri için öğrencilere tebligat çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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