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Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:45

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı için kırtasiye yardım ödemelerini beklemeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılmasıyla öğretmenler ödeneklerini ne zaman alacağını sorguluyor.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. maddesine göre, belirli şartları sağlayan öğretmenlere her yıl düzenli olarak ödenek alıyor. Peki, öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi ne zaman, eğitim ödeneği yattı mı, kaç TL?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?

Eğitim ödeneği yatırılma tarihi 9 Eylül itibarıyla sorgulanmaya başladı. Öğretmenler her yıl aldıkları kırtasiye ödeneğini bu yıl ne zaman alacaklarını araştırıyor. Bu yılda öğretmenlere hazırlık ödemesi yapılacak. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği 2024 kaç TL yatacak?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Okullarda yeni dönem 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yeni dönemde öğretmenlerin kırtasiye alışverişi için MEB tarafından ödeme yapılıyor. Bu yıl ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl tarihler belli olduğunda yer vereceğiz.

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ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?
7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?
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