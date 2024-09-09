Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
11:45
ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2024-2025: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, kırtasiye desteği kaç TL?
Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı için kırtasiye yardım ödemelerini beklemeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılmasıyla öğretmenler ödeneklerini ne zaman alacağını sorguluyor.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. maddesine göre, belirli şartları sağlayan öğretmenlere her yıl düzenli olarak ödenek alıyor. Peki, öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi ne zaman, eğitim ödeneği yattı mı, kaç TL?