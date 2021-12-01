Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

20. Milli Eğitim Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımının kalkacağını belirterek uzman ve başöğretmen sistemine geçilerek söz konusu unvana sahip olan öğretmenlerin maaşlarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Bu son dakika açıklamasının ardından eğitimciler yoğun şekilde Öğretmen maaşları ne kadar olacak "2022 ve başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?" Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.