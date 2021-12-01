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Haberler Yaşam Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 22:08

Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

20. Milli Eğitim Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımının kalkacağını belirterek uzman ve başöğretmen sistemine geçilerek söz konusu unvana sahip olan öğretmenlerin maaşlarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Bu son dakika açıklamasının ardından eğitimciler yoğun şekilde Öğretmen maaşları ne kadar olacak "2022 ve başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?" Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılan 20. Milli Eğitim Şurası'nda eğitimcileri ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşandı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarının geleceği ve bu unvana sahip öğretmenlerin maaşlarında belli oranlarda zam yapılacağı duyuruldu. Bu bilgilerle tüm detayları öğrenmek isteyenler "2022 ve başöğretmen, uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL zam yapıldı?" sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamadan satırbaşları ve tüm bilgiler şöyle;

Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." dedi.

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Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

Erdoğan, kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etti, 3600 ek göstergenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız.

Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

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