Öğretmen maaşları ne kadar olacak 2022? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılan 20. Milli Eğitim Şurası'nda eğitimcileri ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşandı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarının geleceği ve bu unvana sahip öğretmenlerin maaşlarında belli oranlarda zam yapılacağı duyuruldu. Bu bilgilerle tüm detayları öğrenmek isteyenler "2022 ve başöğretmen, uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL zam yapıldı?" sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamadan satırbaşları ve tüm bilgiler şöyle;