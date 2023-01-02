Haberler Yaşam Öğretmen maaşı 2023 zammı ne kadar olacak? Memur zammı sonrası öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:46

Öğretmen maaşı 2023 zammı ne kadar olacak? Memur zammı sonrası öğretmen maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen maaş hesaplama

2023 Ocak memur zammı ile bütün memuriyetlerde maaşlar güncellenecek. En çok araştırılanlar arasında öğretmen maaşı 2023 zam oranı yer alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı ile belirlenecek ocak zammı 3 Ocak tarihinde açıklanacak. En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı hesaplama işlemleri başladı. Kariyer basamakları adımıyla uzman ve başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar da zamlı maaşlarına yeni yılla birlikte kavuşacak. Peki, öğretmen maaşları ne kadar olacak, ne kadar zam alacak, kaç TL? İşte, maaş tablosu…