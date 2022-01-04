Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

Öğretmen maaşları milyonlarca eğitimci ve öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde belli olan memur zammı sonrası öğretmen, polis, kaymakam, vali, doktor gibi kamu görevlilerinin maaşları güncellendi. Yüzde 30.5 olarak belirlenen memur maaşı sonrası öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. 2022 Ocak zammı ve ek zam gelişmelerinin ardından öğretmenler, memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte zam kararının ardından güncel 2022 öğretmen maaşları.