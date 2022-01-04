Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 22:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 22:59

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

Öğretmen maaşları milyonlarca eğitimci ve öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde belli olan memur zammı sonrası öğretmen, polis, kaymakam, vali, doktor gibi kamu görevlilerinin maaşları güncellendi. Yüzde 30.5 olarak belirlenen memur maaşı sonrası öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. 2022 Ocak zammı ve ek zam gelişmelerinin ardından öğretmenler, memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte zam kararının ardından güncel 2022 öğretmen maaşları.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

Öğretmen maaşları enflasyon rakamlarıyla şekillenen memur zammı ile artış gösterdi. Bu yıl uygulanan zam oranı; göreve yeni başlayan, öğretmen olmaya hazırlanan ve halihazırda görevde olan eğitimciler tarafından öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusuyla araştırılıyor. Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? İşte güncel öğretmen maaşı rakamları…

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

2022 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Öğretmen (1/4) maaşları 6587 TL'den 8590 TL'ye yükseldi. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak. Buna göre emekli öğretmen maaşları 4029 TL'den 5254 TL'ye yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aralık ayında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ile memurlara ek zam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi. Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi.

Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak'taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek 2022 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak?

İşte zamlı maaşlar;

SON DAKİKA