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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:23

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?

Öğretmen özür grubu atama tarihleri için araştırmalar başladı. 2024 yılı il içi ve il dışı atamaların gerçekleştirilmesinin ardından gözler mazerete bağlı atamalara çevrildi. Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi MEB tarafından yayımlandı. Yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak? İşte 2024 yılı öğretmenler özür grubu atama takvimi

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?

2024 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Öğretmenler için aile birliği, can güvenliği ve engellilik mazeretleri ile çeşitli sebeplerden yer değişikliği talebinde bulunanlar için başvurular Ağustos ayında başlayacak. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman?

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?

YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre olacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Temmuz ayında başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?
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