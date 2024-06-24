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ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:23
ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TARİHLERİ 2024 | Öğretmenlerin mazerete bağlı atama başvurusu ne zaman?
Öğretmen özür grubu atama tarihleri için araştırmalar başladı. 2024 yılı il içi ve il dışı atamaların gerçekleştirilmesinin ardından gözler mazerete bağlı atamalara çevrildi. Öğretmenlerin 2024 yılı özür grubu atama takvimi MEB tarafından yayımlandı. Yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman alınacak? İşte 2024 yılı öğretmenler özür grubu atama takvimi