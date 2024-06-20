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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:55

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, nerede yapılacak?

MEB öğretmen seminer yerleri ve tarihi 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmen seminerleri 20-28 Haziran tarihinde yapılacak. Öğretmenler mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecekler. Peki İl dışı öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, nerede yapılacak?

Öğretmenler Haziran mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde isterlerse de bulundukları illerde katılım gösterebilecekler. Okulların kapanmasıyla başlayacak olan öğretmen seminerlerinin tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi olacak?

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, nerede yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Okullar 14 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin sonrası 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak. Seminerler yüz yüze yapılacak.

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ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, nerede yapılacak?

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Öğretmen seminer yerleri için "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak. MEB öğretmen seminerleri yüz yüze düzenlenecek. Öğretmen seminer yerleri meb.gov.tr adresinden Bakanlıkça duyurulacak.

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ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, nerede yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ KAÇ GÜN 2024?
Bayram sonrası idari tatil olması nedeniyle program, 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak. Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden yükleyerek Bakanlığa ulaştıracak. Bu inceleme görevi neticesinde öğretmenlerin program farkındalığının artırılması ve öğretmen eğitimlerine ön hazırlık yapmaları amaçlanıyor.

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, nerede yapılacak?
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