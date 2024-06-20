ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, nerede yapılacak?

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Öğretmen seminer yerleri için "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak. MEB öğretmen seminerleri yüz yüze düzenlenecek. Öğretmen seminer yerleri meb.gov.tr adresinden Bakanlıkça duyurulacak.

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