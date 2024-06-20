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ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:55
ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA EKRANI 2024: Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, nerede yapılacak?
MEB öğretmen seminer yerleri ve tarihi 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmen seminerleri 20-28 Haziran tarihinde yapılacak. Öğretmenler mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecekler. Peki İl dışı öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar