ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi olacak?

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öğretmen seminer yerleri henüz açıklanmadı. Yerlerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında netleşmesi bekleniyor.

Mesleki çalışma programları, bayram sonrası idari tatil olması halinde 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak.