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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 11:55

ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi olacak?

MEB öğretmen seminer yerleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmen seminerleri 20-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenler mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecekler. Peki İl dışı öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, yüz yüze mi olacak?

Öğretmenler Haziran mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde isterlerse de bulundukları illerde katılabilecekler. Okulların kapanmasıyla başlayacak olan öğretmen seminerlerinin tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, yüz yüze mi olacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Okullar 14 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin sonrası 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak. Seminerler yüz yüze yapılacak.

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ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, yüz yüze mi olacak?

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Öğretmen seminer yerleri henüz açıklanmadı. Yerlerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında netleşmesi bekleniyor.

Mesleki çalışma programları, bayram sonrası idari tatil olması halinde 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, yüz yüze mi olacak?
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ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı ne zaman, yüz yüze mi olacak?
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