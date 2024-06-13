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ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
11:55
ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ 2024 | Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) ne zaman, yüz yüze mi olacak?
MEB öğretmen seminer yerleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmen seminerleri 20-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenler mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecekler. Peki İl dışı öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar