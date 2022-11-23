Öğretmenler Günü mesajları: 2022 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz... Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim…

Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.

Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!