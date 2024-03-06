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Oğuz Murat Acı’nın ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama! Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile Mısır’a kaçmıştı!
Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
13:42
Oğuz Murat Acı’nın ailesinden kayıp telefonlarla ilgili açıklama! Yazar Eylem Tok oğlu Timur ile Mısır’a kaçmıştı!
Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Porsche marka ciple 5 kişiye çarptı. Feci kazada; Oğuz Murat Acı kurtarılamadı. Eylem Tok, oğlu ile Mısır'a kaçıp "Annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın" ifadelerini kullandı. Oğuz Murat Acı'nın ailesi de kaza sonrası ilk kez açıklama yaptı. O açıklamada; Yol üzerindeki yaralıların telefonlarının kayıp olduğuna vurgu yapıldı. İşte Acı Ailesi'nin açıklaması...