Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

"3-5 DAKİKA KONUŞMAMIZ OLDU"

Özer Aci, "Ben hiçbir zaman, 'İrtibata geçilmedi, konuşmadık, şöyle yapılmadı, böyle olmadı' demedim. Bülent Bey, 15. gün ifadeye gittiğinde adliyede, bize taziyeye geldiklerini söylemiş. Burası benim evim, bir de çaprazda oğlumun evi var. Benimle irtibata geçmediler demedim, dolaylı olarak irtibata geçti, 3-5 dakika bir konuşmamız oldu. O zaman zarfında kendisinden şu istekte bulundum, 'Eski eşini ve çocuğunu getir, adalete teslim et. Ondan sonra da buyur taziyeye gel' dedim. Geçen 19 gün zarfında ne gelen oldu ne giden oldu. Görüşmede ben sadece bir şey istedim, eşinin ve çocuğunun adalete teslim olmasını istedim. Buraya, evime gelmedi.