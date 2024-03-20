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Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
11:53
İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Timur Cihantimur, cani annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçarken baba Cihantimur'un Aci Ailesi ile yaptığı görüşmenim detayları ortaya çıktı. Evladı için adalet isteyen acılı baba Özer Aci, katil oğlunu yurt dışına kaçırdığı iddia edilen baba Cihantimur'a tek isteğini açıkladı! Cani anne Eylem Tok'un annesinden gelen baş sağlığı telefonu hakkında da konuşan baba Aci, kara para iddialarıyla ilgili çok net ifadeler kullandı…