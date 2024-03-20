Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:53

Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Timur Cihantimur, cani annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçarken baba Cihantimur'un Aci Ailesi ile yaptığı görüşmenim detayları ortaya çıktı. Evladı için adalet isteyen acılı baba Özer Aci, katil oğlunu yurt dışına kaçırdığı iddia edilen baba Cihantimur'a tek isteğini açıkladı! Cani anne Eylem Tok'un annesinden gelen baş sağlığı telefonu hakkında da konuşan baba Aci, kara para iddialarıyla ilgili çok net ifadeler kullandı…

DHA
Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada, ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci, kurtarılamadı.

Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

Cani anne Eylem Tok, oğlu Timur'u ABD'ye kaçırırken baba Cihantimur'un da yardım ettiği iddiası ortaya atıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan baba Bülent Cihantimur, Aci Ailesi'ni aradığını anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

Evladı için adalet bekleyen Özer Aci, aile dostları aracılığıyla T.C.'nin babası Bülent Cihantimur ile görüştüklerini açıkladı. O görüşmenin detaylarını anlattı.

Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

"3-5 DAKİKA KONUŞMAMIZ OLDU"

Özer Aci, "Ben hiçbir zaman, 'İrtibata geçilmedi, konuşmadık, şöyle yapılmadı, böyle olmadı' demedim. Bülent Bey, 15. gün ifadeye gittiğinde adliyede, bize taziyeye geldiklerini söylemiş. Burası benim evim, bir de çaprazda oğlumun evi var. Benimle irtibata geçmediler demedim, dolaylı olarak irtibata geçti, 3-5 dakika bir konuşmamız oldu. O zaman zarfında kendisinden şu istekte bulundum, 'Eski eşini ve çocuğunu getir, adalete teslim et. Ondan sonra da buyur taziyeye gel' dedim. Geçen 19 gün zarfında ne gelen oldu ne giden oldu. Görüşmede ben sadece bir şey istedim, eşinin ve çocuğunun adalete teslim olmasını istedim. Buraya, evime gelmedi.

Oğuz Murat Aci’nin babası Bülent Cihantimur ile görüştü! Tek isteğini açıkladı!

Gelmişse ispat etsin. Farklı bir noktada görüştük. Onda benim evime gelecek cesaret yok, olsa çoktan gelmişti. Kendisi bazı şeyleri farklı yollarla halledeceğini düşündüğü için böyle bir girişimde bulunmadı, bulunacağını da sanmıyorum. 8. gün Kuran okutuyorduk, o gün avukatımla görüşmüş. Taziyeye geleceklerini söylemiş, avukatım gerekli cevabı vermiş. Şöyle demiş, 'Bugün Kur'an okutuluyor, acılı aile, bizim söylemimiz hala devam ediyor, eşini ve çocuğunuzu getirin. Ertesi gün taziyeye gelebilirsiniz' demiş. Ben sözümün arkasındayım, eğer bana taziyeye gelecekse, acımı dindirecekse, önce çocuğunu ve eşini adalete teslim etsin, ertesi gün buyursun gelsin" dedi.

SON DAKİKA