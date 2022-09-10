Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV’nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile yeniden ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Başrolde Kaynarca'ya güçlü isimlerin eşlik ettiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ses getirecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı…