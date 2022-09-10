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Haberler Yaşam Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV'nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 10.09.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 10:26

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV'nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile yeniden ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Başrolde Kaynarca'ya güçlü isimlerin eşlik ettiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ses getirecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı…

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV’nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Son olarak yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle izleyici karşısına çıkan Oktay Kaynarca, yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekranlara dönüyor.

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV’nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan ATV'nin yeni sezondaki iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyon ve macera severleri ekran başına kilitlemeye geliyor.

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Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV’nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Kaynarca'ya, başrolde Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Ragıp Savaş gibi güçlü isimlerin eşlik ettiği dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV’nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Oyuncu kadrosu kadar konusu ile de adından söz ettiren dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! ATV’nin iddialı projesi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi belli oldu

Fragman ile birlikte Kaynarca'nın iki farklı hayatı olan Cezayir adlı bir askeri canlandırdığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi belli oldu.

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