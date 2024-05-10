Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Eve geçtim üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım'' savunması yaptı. Tutuklanan 17'lik caninin ise suç dosyası hayli kabarık çıktı.