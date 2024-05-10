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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
09:07
Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!
İstanbul'da 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan, Irak asıllı öğrenci Yusuf K.'nın (17) silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemini sarsan olaya tepkiler dinmedi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan Yusuf K. ile ilgili elde edilen detaylar şaşkına çevirdi.