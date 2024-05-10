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Haberler Yaşam Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:07

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

İstanbul'da 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan, Irak asıllı öğrenci Yusuf K.'nın (17) silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemini sarsan olaya tepkiler dinmedi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan atılan Yusuf K. ile ilgili elde edilen detaylar şaşkına çevirdi.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

Şiddet, okula kadar sıçradı. Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın görev başında 17 yaşındaki Yusuf K. tarafından öldürülmesi, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

20 SANİYELİK DEHŞET ANLARI KAMERADA

Korkunç olay, salı günü İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir lisede yaşandı. Irak asıllı Yusuf K., 5 ay önce disiplin kurallarına uymadığı gerekçesiyle okuldan atıldı. 7 Mayıs'ta sabah saatlerinde elinde silahla atıldığı okula giden Yusuf K., odasına girdiği İbrahim Oktugan'a kurşun yağdırdı. Sadece 20 saniye içinde İbrahim Oktugan'ı ağır yaralayan cani, hızla okuldan uzaklaştı. Kanlar içinde kalan ve odasından çıktıktan sonra yere yığılan Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

İFADESİNDE KORKUNÇ CİNAYETİ ANLATTI: 2 MERMİM VARDI

17 yaşındaki saldırgan ifadesinde, "4 Mayıs günü 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Eve geçtim üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım'' savunması yaptı. Tutuklanan 17'lik caninin ise suç dosyası hayli kabarık çıktı.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü: Yusuf K. hakkında çarpıcı detay!

DAHA ÖNCE 3 OKUL DEĞİŞTİRMİŞ

Hürriyet'in haberine 12'nci sınıf öğrencisi olan Yusuf K.'nın daha önce de eğitim gördüğü okullarda benzer disiplinsiz davranışları vardı.

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