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Haberler Yaşam Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 17:30

Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!

Gelen son dakika haberi sonrası milyonlar İstanbul'da servis fiyatları için araştırmalara başladı. Özellikle öğrenci ve veliler uygulanacak olan zam sonrası yeni rakamları merak ediyor. Güncel okul servis ücretleri bilindiği üzere Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılıyla beraber belirlenmişti. Bu noktada "2021 Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi ve detaylar...

Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. Karar sonrası okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi soruları yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam sonrası güncel servis ücretleri ve tüm detaylar...

Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!

İstanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ulaşım koordinasyon merkezi (ukome) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 ,servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, oy çokluğuyla kabul edildi.

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Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!

UKOME Aralık ayı Olağanüstü toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi. Oylama ile zam teklifi kabul edildi.

Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!

Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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