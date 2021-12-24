Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu? 2021 Zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi!

Gelen son dakika haberi sonrası milyonlar İstanbul'da servis fiyatları için araştırmalara başladı. Özellikle öğrenci ve veliler uygulanacak olan zam sonrası yeni rakamları merak ediyor. Güncel okul servis ücretleri bilindiği üzere Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılıyla beraber belirlenmişti. Bu noktada "2021 Okul Servis ücretlerine zam mı geldi, en yakın en uzak mesafe ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte zam sonrası İstanbul okul servis ücretleri fiyatları güncel listesi ve detaylar...