1 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisinin Omicron varyantı sebebiyle ülkemizdeki vakaların artması sonrasında eğitim-öğretim kurumlarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapıp yapmayacağı öğrenilmek istenerek "okullar kapanacak mı 2022, ne zaman kapanıyor, uzaktan eğitim başlayacak mı?" soruları aracılığıyla yapılan araştırmalara devam ediliyor.

OKULLAR KAPANACAK MI 2022, NE ZAMAN KAPANIYOR, UZAKTAN EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Covid-19 pandemisi nedeniyle okullar kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi gibi soruların yanıtları şöyle;