Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini gösteren covid-19 Omicron varyantı sebebiyle günlük vaka sayılarında meydana gelen artışlar sonrası yüz yüze eğitimini sürdüren öğrenciler tarafından uzaktan-online eğitime geçiş yapılıp yapılmayacağı konusu merak edilerek "okullar kapanacak mı 2022, ne zaman kapanıyor, uzaktan eğitim başlayacak mı?" soruları üzerinden bilgi araştırması yapmaya başladı. Merak konusu olan okullar kapanacak mı 2022, ne zaman kapanıyor, uzaktan eğitim başlayacak mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.