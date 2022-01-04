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Giriş Tarihi: 04.01.2022 21:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 21:58

Okullar kapanacak mı 2022? Okullar ne zaman kapanıyor - kapanacak, uzaktan eğitim başlayacak mı?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini gösteren covid-19 Omicron varyantı sebebiyle günlük vaka sayılarında meydana gelen artışlar sonrası yüz yüze eğitimini sürdüren öğrenciler tarafından uzaktan-online eğitime geçiş yapılıp yapılmayacağı konusu merak edilerek "okullar kapanacak mı 2022, ne zaman kapanıyor, uzaktan eğitim başlayacak mı?" soruları üzerinden bilgi araştırması yapmaya başladı. Merak konusu olan okullar kapanacak mı 2022, ne zaman kapanıyor, uzaktan eğitim başlayacak mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Okullar kapanacak mı 2022? Okullar ne zaman kapanıyor - kapanacak, uzaktan eğitim başlayacak mı?

1 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisinin Omicron varyantı sebebiyle ülkemizdeki vakaların artması sonrasında eğitim-öğretim kurumlarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapıp yapmayacağı öğrenilmek istenerek "okullar kapanacak mı 2022, ne zaman kapanıyor, uzaktan eğitim başlayacak mı?" soruları aracılığıyla yapılan araştırmalara devam ediliyor.

OKULLAR KAPANACAK MI 2022, NE ZAMAN KAPANIYOR, UZAKTAN EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Covid-19 pandemisi nedeniyle okullar kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi gibi soruların yanıtları şöyle;

Okullar kapanacak mı 2022? Okullar ne zaman kapanıyor - kapanacak, uzaktan eğitim başlayacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Okulların kapanıp kapanmayacağı konusu bugünkü Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararları aktarırken "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Okullar kapanacak mı 2022? Okullar ne zaman kapanıyor - kapanacak, uzaktan eğitim başlayacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI 2022?

Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Okullar kapanacak mı 2022? Okullar ne zaman kapanıyor - kapanacak, uzaktan eğitim başlayacak mı?

Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

Okullar kapanacak mı 2022? Okullar ne zaman kapanıyor - kapanacak, uzaktan eğitim başlayacak mı?

MEB'DEN OKULLAR KAPANACAK MI? SORUSUNA YANIT

Bakan Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

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