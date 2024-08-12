Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
06:11
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?
Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan açıklamayla okulların başlayacağı tarih netleşti. Özellikle ilkokul 1. Sınıf ve 9. Sınıf öğrencileri için ilk ders zilinin ne zaman çalacağı araştırılıyor. Okulların açılış tarihiyle ilgili çeşitli iddialar varken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim son noktayı koydu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine ne kadar kaldı? İşte detaylar