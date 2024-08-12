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Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:11

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?

Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan açıklamayla okulların başlayacağı tarih netleşti. Özellikle ilkokul 1. Sınıf ve 9. Sınıf öğrencileri için ilk ders zilinin ne zaman çalacağı araştırılıyor. Okulların açılış tarihiyle ilgili çeşitli iddialar varken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim son noktayı koydu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine ne kadar kaldı? İşte detaylar

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?

Okulların açılış tarihi yaz tatilinin sonuna doğru gelindikçe sorgulanmaya başladı. Özelliıkle bu sene ilkokula ve liseye başlayacak öğrenciler tarihleri merak ediyor. MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Öğrenciler ise birinci döneme, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?

2024-2025 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? MEB duyurdu: Okullar Ağustos ayında mı açılacak, hangi gün?
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