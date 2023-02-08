Normal şartlarda 6 Şubat tarihinde sona eren sömestr tatili, Kahramanmaraş'ta ülkemizi yasa boğan afet sonrası uzatıldı. Ülke genelinde okulların 1 hafta eğitim öğretime ara verdiği duyurulurken İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde öğrenci ve veliler "Okullar tatil mi, hangi illerde kaç gün tatil, okullar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Depremin haricinde yurdumuz kara kışla da mücadele ediyor. Megakent İstanbul'da ve diğer birçok ilde kar yağışı da etkili oluyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor, tatil mi, kaç gün? İşte o detaylar.