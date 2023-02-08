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Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:12

OKULLAR tatil mi, ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi, dersler ne zaman başlayacak?

Normal şartlarda 6 Şubat tarihinde sona eren sömestr tatili, Kahramanmaraş'ta ülkemizi yasa boğan afet sonrası uzatıldı. Ülke genelinde okulların 1 hafta eğitim öğretime ara verdiği duyurulurken İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde öğrenci ve veliler "Okullar tatil mi, hangi illerde kaç gün tatil, okullar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor. Depremin haricinde yurdumuz kara kışla da mücadele ediyor. Megakent İstanbul'da ve diğer birçok ilde kar yağışı da etkili oluyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor, tatil mi, kaç gün? İşte o detaylar.

OKULLAR tatil mi, ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi, dersler ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılıyor, tatil mi, kaç gün? Gibi sorular gündemde. Bilindiği üzere bu hafta milyonlarca öğrenci 2. Döneme başlayacak olmanın heyecanını yaşayacaktı ki gerek yurt genelinde yoğunlaşan kar yağışı gerekse Kahramanmaraş'taki büyük depremin yıkımı nedeniyle sömestr tatilinin ülke genelinde uzatıldığı açıklandı. Şimdilerde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilimizde öğrenci ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, tatil mi, kaç gün? İşte detaylar.

OKULLAR tatil mi, ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi, dersler ne zaman başlayacak?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

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OKULLAR tatil mi, ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi, dersler ne zaman başlayacak?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN AÇILACAK?

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."

OKULLAR tatil mi, ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi, dersler ne zaman başlayacak?

Bakan Özer, daha önceki açıklamasında ise tatil süresinin deprem bölgesindeki illerde değişkenlik gösterdiğini belirtmişti:

''Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.''

OKULLAR tatil mi, ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi, dersler ne zaman başlayacak?

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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