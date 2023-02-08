İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.