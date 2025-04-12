Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

KURBAN BAYRAMI'NDA OKULLAR TATİL OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Toplam dört gün sürecek Kurban Bayramı, resmi tatil olduğundan okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi arefe günü olduğundan okullar yarım gün açık olurken bayramın ilk günü cuma gününe denk gelecek ve okullarda eğitim öğretim faaliyetleri verilmeyecek. Öğrenciler bayram dönüşü eğitimlerine 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek.