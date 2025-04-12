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Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
21:31
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi netlik kazandı. Yaz tatilini planlayan öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!