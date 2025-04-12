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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 21:31

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi netlik kazandı. Yaz tatilini planlayan öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

2024-2025 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli "Yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte okulların kapanış tarihi belli oldu. İşte, tatil öncesi merak edilen ayrıntılar...

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

Yaz tatili 20 Haziran'dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KISALTILACAK MI?

Bu iddiaların yalanlanmasının ardından bazı kaynaklarda ise yaz tatilinin kısaltılmasına yönelik adımlar atılacağı ifade edildi. Yaz tatili normal şartlarda yaklaşık 3 ay sürüyor. 20 Haziran'da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!

KURBAN BAYRAMI'NDA OKULLAR TATİL OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Toplam dört gün sürecek Kurban Bayramı, resmi tatil olduğundan okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi arefe günü olduğundan okullar yarım gün açık olurken bayramın ilk günü cuma gününe denk gelecek ve okullarda eğitim öğretim faaliyetleri verilmeyecek. Öğrenciler bayram dönüşü eğitimlerine 10 Haziran Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi ile belli oldu! İşte, 2024-2025 okulların kapanış tarihi!