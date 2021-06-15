Okullar ne zaman kapanacak? sorusuna Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yanıtı! İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak?

Okulların kapanış tarihi ile karnelerin veriliş tarihi ve süreç, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Hal böyle olunca; "Okullar ne zaman kapanacak?", "Karneler ne zaman verilecek?" gibi soruların yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalar da gelmişti. Dijital ortamda erişime açılacak olan karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi programı uygulanacak. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte? 2021 Karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar.