SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

Türkiye baharı beklerken kış mevsiminin etkisine girdi. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Kar tatili olan iller bu kapsamda merak ediliyor. Yapılan hava durumu analizlerinde balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de sıcaklıkları 8 ila 15 derece arasında düşüreceğini işaret ederken kar yağışı ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbiren eğitime ara verilmesine neden oluyor. Peki, 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? İşte o detaylar.