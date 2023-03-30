SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

SİVAS

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur`an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAYBURT

Bayburt`ta il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.