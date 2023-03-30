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Haberler Yaşam SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 11:19

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

Türkiye baharı beklerken kış mevsiminin etkisine girdi. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Kar tatili olan iller bu kapsamda merak ediliyor. Yapılan hava durumu analizlerinde balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de sıcaklıkları 8 ila 15 derece arasında düşüreceğini işaret ederken kar yağışı ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbiren eğitime ara verilmesine neden oluyor. Peki, 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? İşte o detaylar.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Soruları etkili olan kar yağışıyla birlikte gündeme geliyor. İstanbul, Ankara, Nevşehir, Samsun, Ordu, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Bayburt, Yozgat ve birçok il geçtiğimiz gün beyaz örtüyle buluştu. Megakentte beklenmedik olan bu yağış kısa sürse de "30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var" soruları bugün yanıt arıyor. İşte okullardaki son durum ve detaylar.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

31 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz yarın için bir açıklama yok ancak geçtiğimiz gün gelen açıklamalar şöyleydi;

NEVŞEHİR

Nevşehir`de öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

ORDU

Ordu'da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün bir gün süre ile Tatil edildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

SİVAS

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur`an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAYBURT

Bayburt`ta il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

SAMSUN

Samsun`un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığını belirtti. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Birçok şehirde kar uyarısı! Valilik açıklaması ile 30-31 Mart yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

ERZİNCAN

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği`nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine "Taşıma Servisi" ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.

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