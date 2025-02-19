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Okullar tatil oldu mu? İstanbul'da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
18:59
Okullar tatil oldu mu? İstanbul'da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler
Kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle okullar tatil oldu mu? sorusu merak konusu oldu. 21 Şubat'ta okullar tatil mi sorusu en çok aranan konu oldu. Öte yandan kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Hangi ilde okullar tatil edildi? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler...