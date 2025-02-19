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Haberler Yaşam Okullar tatil oldu mu? İstanbul'da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:59

Okullar tatil oldu mu? İstanbul'da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler

Kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle okullar tatil oldu mu? sorusu merak konusu oldu. 21 Şubat'ta okullar tatil mi sorusu en çok aranan konu oldu. Öte yandan kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Hangi ilde okullar tatil edildi? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler...

Okullar tatil oldu mu? İstanbul’da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler

Kar yağışı sebebiyle son birçok ilde okullar tatil edildi! Peki İstanbul'da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte okulların tatil edildiği tüm iller...

Okullar tatil oldu mu? İstanbul’da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler

MUŞ
Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Okullar tatil oldu mu? İstanbul’da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler

TRABZON
Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı bazı mahalle yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Özellikle yüksek kesimlerde yer alan mahallerde kar yağışı etkili olurken, Akçaabat, Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde bazı mahallerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde taşımalı eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi.

Okullar tatil oldu mu? İstanbul’da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler

GİRESUN
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde etkisini gösteren kar yağışı, olumsuz yol şartları ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde ve köy okullarında bugün eğitim ve öğretime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre Merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında 1 gün süreyle ara verilirken il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacağı bildirildi. Yağlıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Espiye, Dereli, Görele, Piraziz, Tirebolu ve Güce ilçelerindeki köy okullarında 1 günlük ara verilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak. Görele'nin Çavuşlu beldesindeki okullar dahil bu ilçelerin merkezindeki okullarda eğitime devam ediliyor.

Okullar tatil oldu mu? İstanbul’da okullar kaç gün tatil edilecek? İşte il il okulların tatil edildiği tüm yerler

Eynesil ilçesinde Ören beldesindeki ilkokul ve ortaokul, Doğankent ilçesindeki Çatak köyü ve Süttaşı mahallesindeki okullar ve Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki köy okullarında eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Bu ilçelerinde merkezindeki okullarda eğitime devam edilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı belirtildi.

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