Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, hangi tarihler arasında yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ara tatil ne zaman sorusuna yanıt verdi. 11 ilde ikinci dönem devam zorunluluğu aranmayacağı paylaşılmıştı. Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapıldıktan sonra yaşanan büyük deprem sonrası tüm illerde 1 hafta daha uzatılmıştı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihler arasında? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşecek mi? İşte detaylar