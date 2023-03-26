Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda ara tatil ne zaman, nisan ara tatiline kaç gün kaldı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını belirtti. Sömestr tatili 3 Şubat'ta sona ermesine rağmen Kahramanmaraş depremi yüzünden okullar bir hafta daha tatil edilmişti. Peki, okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? Nisan ara tatili Bayram tatiliyle birleşecek mi? İşte detaylarr