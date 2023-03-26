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Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:01

Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, hangi tarihler arasında yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ara tatil ne zaman sorusuna yanıt verdi. 11 ilde ikinci dönem devam zorunluluğu aranmayacağı paylaşılmıştı. Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapıldıktan sonra yaşanan büyük deprem sonrası tüm illerde 1 hafta daha uzatılmıştı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihler arasında? Nisan ara tatili kaç gün sürecek, bayram tatiliyle birleşecek mi? İşte detaylar

Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda ara tatil ne zaman, nisan ara tatiline kaç gün kaldı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını belirtti. Sömestr tatili 3 Şubat'ta sona ermesine rağmen Kahramanmaraş depremi yüzünden okullar bir hafta daha tatil edilmişti. Peki, okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? Nisan ara tatili Bayram tatiliyle birleşecek mi? İşte detaylarr

Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

ARA TATİL NİSAN AYINDA YAPILACAK!

Ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

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Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Okullarda ara tatil ne zaman 2023? Bakan Özer açıkladı: MEB takvimi ile Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi, kaç gün kaldı?

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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