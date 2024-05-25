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Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
15:22
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları…