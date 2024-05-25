Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

GALİBİYET SEVİNCİ YARIDA KALDI

Takım ve yöneticilerle fotoğraf çektirmek için polis eşliğinde sahaya çıktıklarından bahseden Emre Kartal, bu sırada Galatasaray yöneticileri ve görevlilerinin engellemesiyle karşılaştıklarını ve kendilerine hakaret edildiğini söyledi. İfadesinin devamında ise "Sahaya çıktıktan sonra son derece doğal olarak galibiyet sevinci içerisinde bayrağımız ile futbolcular, yöneticiler ve tüm teknik ekip fotoğraf çektirmek istedik. Bu esnada Galatasaray görevlileri fiziksel ve sözlü müdahalede bulunarak bizi engellemeye devam ettiler.