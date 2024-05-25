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Haberler Yaşam Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:22

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Deniz YUSUFOĞLU
Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadeye çağırılmıştı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve Emre Kartal şüpheli sıfatıyla dün savcılığına ifade verdi.

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Üç ismin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Kartal, ifadesinde maç sonunda takım olarak soyunma odasına gitmek zorunda kaldıklarını, Galatasaray'ın futbolcu ve teknik kadrosunun koridorda tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, yasalara aykırı şekilde takımlarının soyunma odasından çıkmasına izin vermediğini ve soyunma odasında alıkonulduklarını ileri sürdü.

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Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

GALİBİYET SEVİNCİ YARIDA KALDI
Takım ve yöneticilerle fotoğraf çektirmek için polis eşliğinde sahaya çıktıklarından bahseden Emre Kartal, bu sırada Galatasaray yöneticileri ve görevlilerinin engellemesiyle karşılaştıklarını ve kendilerine hakaret edildiğini söyledi. İfadesinin devamında ise "Sahaya çıktıktan sonra son derece doğal olarak galibiyet sevinci içerisinde bayrağımız ile futbolcular, yöneticiler ve tüm teknik ekip fotoğraf çektirmek istedik. Bu esnada Galatasaray görevlileri fiziksel ve sözlü müdahalede bulunarak bizi engellemeye devam ettiler.

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

Akabinde yöneticimiz Ahmet Ketenci, doktorumuz Ertuğrul Karanlık ve takımımızdan kaleci İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde ve şu anda ismini hatırlayamadığım kadın bir yönetici Fenerbahçe bayrağımız ile fotoğraf çektirirken, bir şahsın hızla üzerimize gelip bayrağımıza saldırdığını ve gasp etmeye çalıştığını gördüm. Daha sonra Ertuğrul Karanlık kendisini bayraktan uzaklaştırmaya çalıştı" dedi.

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi: Emre Kartal ile Ertuğrul Karanlık’ın ifadeleri ortaya çıktı!

Arbedenin devam ettiğini, bayrağı almaya çalışan şahısın Ertuğrul Karanlık'ın dudağına vurduğunu, Karanlık'ın yüzünde kan olduğunu ve yere düştüğünü gördüğünü dile getiren Kartal, "Hızla üzerimize gelen ve bize saldıran şahıs futbolcu değildi, sivil kıyafetliydi. Sonradan şahsın stadyum müdürü Ali Çelikkıran olduğunu öğrendim" diyerek Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan sonra kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade etti. Kartal, "O anki panik ve korku içerisinde haksız saldırıyı durdurmaya ve engellemeye çalıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kimseye karşı hakaret veya tehdit içerikli söylemlerde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetti.

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