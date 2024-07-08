Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:08

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi için geri sayım başladı. Filenin Sultanlarının da takip edileceği oyunda altın madalyalar izlenecek. Birçok ülkeyi ağırlayacak Yaz Olimpiyatlarında pek çok branşta yüzlerce sporcu yarışacak. Sporseverler ekran başında yerini alıyor. Peki; Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, açılış töreni hangi tarihte? İşte, Paris 2024 Olimpiyat tarihleri...

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Türk sporcular başta olmak üzere tüm yarışanlar için takip edilecek. Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te düzenlenecek oyunlar açılış töreni ardından başlayacak. 32. Yaz Olimpiyatlarında 50'den fazla branşta altın madalya almaya çalışacak. Peki; Olimpiyatlar ne zaman başlıyor?

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce de 1992, 1968, 1924 yıllarında olmak üzere üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı.

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!

FİLENİN SULTANLARININ OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

SON DAKİKA