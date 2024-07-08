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Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
17:08
Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi gündemde!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi için geri sayım başladı. Filenin Sultanlarının da takip edileceği oyunda altın madalyalar izlenecek. Birçok ülkeyi ağırlayacak Yaz Olimpiyatlarında pek çok branşta yüzlerce sporcu yarışacak. Sporseverler ekran başında yerini alıyor. Peki; Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, açılış töreni hangi tarihte? İşte, Paris 2024 Olimpiyat tarihleri...