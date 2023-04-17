Ömer 13. bölüm izle: Ömer Süreyya’dan ayrılıyor! Star TV ile Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Ömer son bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin 17 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 13. bölümünde, Ömer ve Süreyya'nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir kararla Erdal'la evlenmek için ilk adımı atar. Ömer ise herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya'dan ayrılır. Dizinin sıkı takipçileri, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 13. bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Star TV ile Ömer 13. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar.