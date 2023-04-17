Ömer 14. Bölüm fragmanı izle: Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ne kadar çabalasa da Süreyya'yı sevemeyeceğini böylece fark eden Ömer daha fazla dayanamaz ve herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya'dan ayrılır.

Bomba etkisi yaratan bu haber hem Süreyya'nın ailesini hem de Reşat ve Tahir'i çok öfkelendirir.