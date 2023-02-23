Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Selahaddin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizinin 20 Şubat'ta yayınlanması gereken 5. Bölümü 23 Şubat Perşembe akşamı ekranlara geldi. Bu gelişme sonrası dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 5. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. Son bölümde, Ömer ve Gamze verdikleri zor kararın arkasında durmak için çabalar. Ömer'i Süreyya ile birlikte görmenin acısıyla sarsılan Gamze, eski bir dostuna kalbinden geçenleri ilk kez dile döker. İşte, Ömer 5. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…