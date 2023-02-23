Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Ömer, 20 Şubat Pazartesi akşamı Hatay'da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle yayınlanmamıştı. Sevilen dizinin yeni bölümü 23 Şubat Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin sıkı takipçileri, Ömer 5. bölüm izle ekranı için araştırmalarına başladı. Son bölümde, Gamze'nin gözlerinde aradığı umut ışığını bulamayan Ömer, içindeki yarayı gizleyerek Süreyya ile evlilik yolculuğuna adım atmıştı. Bu durum Gamze ve Ömer'in ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Ömer 5. Bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle takip edilebiliyor. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile 23 Şubat 2023 Ömer son bölüm izle…