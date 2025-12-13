Son Görüldüğü Yer (Last Seen Alive) filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER (LAST SEEN ALİVE) FİLMİ KONUSU

Will Spann, yakında eski eşi olacak olan Lisa'yı ailesinin evine götürmek için yola koyulur. Bir benzin istasyonunda durduklarında Lisa ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu durum üzerine Will, yerel polisi ve Lisa'nın anne babasını onu aramalarını sağlamak için umutsuz bir girişimde bulunur. Ancak çok geçmeden şüpheler Will'in üzerinde yoğunlaşır. Yetkililerden kaçan Will, meseleleri kendi ellerine almak zorunda kalır ve Lisa'yı bulmak için zamana karşı yarışır.