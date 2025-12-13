Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Görüldüğü Yer (Last Seen Alive) filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 19:33

Son Görüldüğü Yer (Last Seen Alive) filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de!

Gerard Butler, Jaimie Alexander ve Russell Hornsby'nin rol aldığı Son Görüldüğü Yer (Last Seen Alive) filmi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Brian Goodman yönetmenliğindeki aksiyon, dram ve suç türündeki yapımın konusu ile oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Son Görüldüğü Yer filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

  • ABONE OL
Son Görüldüğü Yer Last Seen Alive filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de!

Başrollerinde Gerard Butler, Jaimie Alexander ve Russell Hornsby'nin yer aldığı Son Görüldüğü Yer (Last Seen Alive) filmi, ATV yayın akışında yer aldı. Brian Goodman yönetmenliğindeki yapımın konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte filme dair merak edilen detaylar...

Son Görüldüğü Yer Last Seen Alive filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de!

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER (LAST SEEN ALİVE) FİLMİ KONUSU

Will Spann, yakında eski eşi olacak olan Lisa'yı ailesinin evine götürmek için yola koyulur. Bir benzin istasyonunda durduklarında Lisa ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu durum üzerine Will, yerel polisi ve Lisa'nın anne babasını onu aramalarını sağlamak için umutsuz bir girişimde bulunur. Ancak çok geçmeden şüpheler Will'in üzerinde yoğunlaşır. Yetkililerden kaçan Will, meseleleri kendi ellerine almak zorunda kalır ve Lisa'yı bulmak için zamana karşı yarışır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Görüldüğü Yer Last Seen Alive filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de!

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER (LAST SEEN ALİVE) FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler, Jaimie Alexander, Russell Hornsby

Son Görüldüğü Yer Last Seen Alive filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de!