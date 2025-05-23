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ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 MAYIS 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
19:08
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 MAYIS 2025 | MP ekranı ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
On numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin ilki geride kalırken, gözler 2. çekilişe çevrildi. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen çekiliş noter huzurunda canlı yayında erişime açılıyor. Daha sonrasında sonuçlar MP sorgulama ekranında yer alıyor. İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma on numara çekiliş sonuçları ve detaylar...