Giriş Tarihi: 16.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
20:33
On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı
On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Pazartesi ve cuma günleri haftanın iki günü düzenlenen on numara çekilişinde haftanın son çekilişi gündemde. Noter huzurunda MP TV canlı yayınında gerçekleşen bugünkü çekilişin ardından bilet sorgulama işlemleri başladı. İşte On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı ve tüm detaylar...