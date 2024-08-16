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Giriş Tarihi: 16.08.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:33

On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Pazartesi ve cuma günleri haftanın iki günü düzenlenen on numara çekilişinde haftanın son çekilişi gündemde. Noter huzurunda MP TV canlı yayınında gerçekleşen bugünkü çekilişin ardından bilet sorgulama işlemleri başladı. İşte On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı ve tüm detaylar...

On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın son on numara sonuçları şans oyunu severlerin gündeminde. Milli Piyango Online ekranında bilet kontrolleri yapılmaya başlandı. MP TV canlı izle ekranı ile takip edilen oyundaki büyük ikramiye için çekiliş topları dönüyor. İşte, 15 Ağustos 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

15 AĞUSTOS 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

İşte 15 Ağustos 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

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On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA PAZARTESİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları 16 Ağustos 2024 belli oldu: Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı
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