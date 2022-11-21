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Haberler Yaşam On Numara sonuçları 21 Kasım 2022: MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 21:45

On Numara sonuçları 21 Kasım 2022: MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden On Numara sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. Kazandıran oyunlardan On Numara, pazartesi akşamı saat 20:00'de düzenlendi. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı yayımlandı. Peki On Numara sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MPİ On Numara sonuçları 21 Kasım 2022

On Numara sonuçları 21 Kasım 2022: MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları MPİ tarafından duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "21 Kasım On Numara sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. MPİ ile On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve detaylar…

On Numara sonuçları 21 Kasım 2022: MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

21 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Kazandıran numaralar; 1-2-6-16-20-21-22-26-30-33-36-39-40-50-51-54-57-65-67-70-71-72 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmadı ve 569 bin TL büyük ödül devretti.

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

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On Numara sonuçları 21 Kasım 2022: MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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