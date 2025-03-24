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Haberler Yaşam ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:29

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, şans oyunları tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. 24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak olan On Numara çekilişi, kazananlara büyük ödülü kazandırma şansı sunarken çekilişte, 22 doğru numarayı bilenler büyük ödülün sahibi olurken, şanslı talihliler için heyecan dorukta olacak.Bu gece düzenlenecek çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. İşte, O Numara kazandıran şanslı numaralar...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. On Numara çekilişinin kazanan numaraları, şanslı kişiler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Çekilişe katılanlar, Milli Piyango İdaresi (MPİ) internet sitesi üzerinden biletlerini hızla sorgulamaya başladı. İşte, kazanan şanslı numaralarla ilgili detaylar haberin devamında...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

24 MART 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
24 Mart 2025 Pazartesi On Numara çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

24 MART ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 24 Mart sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Mart Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.