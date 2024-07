On numara sonuçları bugün 19 Temmuz 2024 || On numara çekilişi bilet sorgulama ekranı

On numara sonuçları araştırılıyor. Devreden büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler "On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Pazartesi ve cuma günleri noter huzurunda gerçekleşen çekiliş MP TV canlı izle ekranından takip ediliyor. İşte 19 Temmuz 2024 On Numara çekiliş sonuçları...