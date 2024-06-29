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On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
00:51
On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 28 Haziran 2024 çekiliş sonuçları gündemde. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma On Numara sonuçları…