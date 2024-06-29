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Haberler Yaşam On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 00:51

On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 28 Haziran 2024 çekiliş sonuçları gündemde. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 28 Haziran 2024 Cuma On Numara sonuçları

On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 28 Haziran 2024 Cuma sonuçları gündemde. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşiyor. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekiliş hesabından ilan ediliyor. İşte, 1 28 Haziran 2024 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

28 HAZİRAN 2024 CUMA | ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

On Numara sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla açıklanıyor. 22 şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

İşte, kazanan şanslı numaralar;

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On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Kazandıran numaraları öğrenmek için:

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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 4 TL'dir.

On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA İLE NE KADAR KAZANILIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

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