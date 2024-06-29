On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥TIKLA-ÖĞREN! 28 Haziran 2024 Cuma Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 28 Haziran 2024 Cuma sonuçları gündemde. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşiyor. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekiliş hesabından ilan ediliyor. İşte, 1 28 Haziran 2024 On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı!