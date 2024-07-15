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ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! | 15 Temmuz 2024 Pazartesi Milli Piyango On numara sonuçları öğrenme linki
Giriş Tarihi: 15.07.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
18:41
On Numara sonuçları 15 Temmuz 2024 Pazartesi kontrol ediliyor. Birçok kişinin şansını denediği haftanın ilk çekilişi bugün noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayında küre içerisindeki 80 top içinden 22 top çekiliyor ve şanslı numaralar ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları MP TV canlı izle ekranı ile 20.00'da yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte 15 Temmuz 2024 On Numara sonucu Milli Piyango sorgulama sayfası...