Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı Küçük eltiden şok itiraf!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:38

Onlar birbirini çok seviyor' 'da açıkladı Küçük eltiden şok itiraf!

'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri olan iki kocalarını terk edip, isimli yufkacıya kaçtı. Olayın ardından son programda bir gelişmesi yaşandı. Küçük elti evine döndü. Canlı yanında annesiyle buluştu. 'nin konuştuğu olayın ayrıntılarını anlattı.. 'Onlar birbirini çok seviyor'

Küçük eltiden şok itiraf! 'Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı

ekranlarında yayın yapan 'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi 'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda 'ın resmini gördüm.

Küçük eltiden şok itiraf! 'Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı

Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Küçük eltiden şok itiraf! 'Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı 'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Küçük eltiden şok itiraf! 'Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı

programında bir gelişmesi yaşandı. Esra Erol küçük 'nin 'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu. Küçük elti Hamide haftalar sonra "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" sözlerine kullandı.

Küçük eltiden şok itiraf! 'Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı

Canlı yayında annesini görünce duygularını, "İzleyince hasta oldum." sözleri ile anlattı. ve büyük 'nin de yayınları izlediğini söyledi.

SON DAKİKA