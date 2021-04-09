HaberlerYaşamOnlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı Küçük eltiden şok itiraf!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:00Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:38
Onlar birbirini çok seviyor' Esra Erol'da açıkladı Küçük eltiden şok itiraf!
Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın ardından son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide evine döndü. Canlı yanında annesiyle buluştu. Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntılarını anlattı.. 'Onlar birbirini çok seviyor'