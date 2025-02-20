Haberler
Yaşam
‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:30
‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!
Kan donduran vahşet Eskişehir'de meydana geldi. Rus eşi Elena Samsanova'yı (55), öldüren Atila Sarıhan hakim karşısına çıktı. Talihsiz kadını 14 bıçak darbesiyle katleden canini sözleri herkesi şaşırttı: Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında…