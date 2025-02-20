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Haberler Yaşam ‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:30

‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!

Kan donduran vahşet Eskişehir'de meydana geldi. Rus eşi Elena Samsanova'yı (55), öldüren Atila Sarıhan hakim karşısına çıktı. Talihsiz kadını 14 bıçak darbesiyle katleden canini sözleri herkesi şaşırttı: Onu çok seviyordum. Bir anlık ağır tahrik altında…

DHA
‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!

Korkunç cinayet 2023 yılı Mart ayında Tepebaşı ilçesinde işlendi. İki yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova kavga etti. Çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 bıçak darbesiyle katletti. Gözaltına alınan Atila Sarıhan cezaevine gönderildi.

‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı.

‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!

Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi.

‘Onu çok seviyorum’ diyen böyle yapar mı? Rus eşini 14 yerinden bıçakladı sözleri şaşırttı!

Mahkeme telefonun üretici firmaya gönderilerek açılıp açılmayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme savcısı da mütalaasında tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında eşini nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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