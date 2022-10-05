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Haberler Yaşam Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!
Giriş Tarihi: 05.10.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 07:33

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika haberi: Ankara'da eğlence mekanında şarkıcı Onur Şener'in 'istek şarkı' nedeniyle öldürüldüğü iddiasının detayları belli oldu. Tutuklanan şüpheli İlker Karaaslan'ın, Şener'in şarkı söylediği sırada eşlik etmeye çalıştığı, bu sırada sanatçı Onur Şener'in "siz söyleyin" demesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika haberleri: Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında şarkıcı Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin meydana gelen olayda yeni detaylar belli oldu.

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

"SİZ SÖYLEYİN" DEMESİ ÜZERİNE...

İstek şarkı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavganın, karaoke sırasında şüpheli İlker Karaaslan'ın, karaoke yapan Onur Şener'in yanına giderek şarkıyı mırıldandığı, bu sırada Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine Karaaslan'ın 'sesim kötü' cevabını vermesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı.

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Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

SAHNEYE YANINA GİTMİŞ

İlker Karaaslan emniyette verdiği ifadesinde, sahnede olan Onur Şener'in yanına giderek söylediği şarkıya eşlik ettiğini Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine tartışma başladığını söyledi.

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Karaaslan, "Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım.

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Semih de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi.

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