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Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!
Giriş Tarihi: 05.10.2022 07:33
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
07:33
Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!
Onur Şener cinayetinde son dakika haberi: Ankara'da eğlence mekanında şarkıcı Onur Şener'in 'istek şarkı' nedeniyle öldürüldüğü iddiasının detayları belli oldu. Tutuklanan şüpheli İlker Karaaslan'ın, Şener'in şarkı söylediği sırada eşlik etmeye çalıştığı, bu sırada sanatçı Onur Şener'in "siz söyleyin" demesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı.